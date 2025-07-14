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Тренера спортивной школы осудили за избиение ученика

Сегодня стало известно о вынесенном приговоре в отношении преподавателя одной из школ спортивных единоборств в Калининграде.

Источник: KaliningradToday

Инцидент произошел вечером 23 мая 2024 года во время занятия с группой подростков, включая 12-летнего школьника А.

Согласно судебным материалам, преподаватель школы спортивных единоборств, господин Г., выражая недовольство действиями своего подопечного, нанёс мальчику пять ударов пластиковой трубой по бедрам, причиняя ему физическую боль и психологический стресс.

Действия виновного были квалифицированы судом сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: статья 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), а также пункт «в», часть 2 статьи 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).

Несмотря на положительную характеристику с места работы и наличие четырех несовершеннолетних детей, суд учёл факт совершения противоправных действий против ребёнка, что существенно повлияло на назначение наказания.

Итоговый вердикт суда предусматривает наказание в виде исправительных работ продолжительностью 1 год и 5 месяцев, с ежемесячным удержанием 15% зарплаты в пользу государства, а также лишение права вести деятельность, связанную с воспитанием несовершеннолетних, сроком на два года.

Кроме того, решением районного суда от 23 июня 2025 года школа обязана выплатить пострадавшему ребёнку компенсацию морального ущерба в размере 100 тыс. рублей. Если денежных средств учреждения окажется недостаточно, данная сумма должна быть компенсирована Администрацией городского округа «Город Калининград».

Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами процесса.