Тренера спортивной школы осудили за избиение ученика

Итоговый вердикт суда предусматривает наказание в виде исправительных работ продолжительностью 1 год и 5 месяцев, с ежемесячным удержанием 15% зарплаты в пользу государства, а также лишение права вести деятельность, связанную с воспитанием несовершеннолетних, сроком на два года.