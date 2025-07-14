Прокурор просит заочно приговорить Бориса Акунина к 18 годам лишения свободы

«Прошу окончательно назначить Чхартишвили 18 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей», — сказала прокурор.
Акунину заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По словам его адвоката, вину писатель не признает.
Как сообщали ТАСС в пресс-службе СК РФ, Чхартишвили заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины. В ведомстве отмечали, что гражданин РФ и Великобритании Чхартишвили дважды в течение прошлого года признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, игнорируя российское законодательство, он продолжил нарушать ограничения, возложенные на иноагентов, размещая в интернете публикации без соответствующей маркировки. Ему заочно предъявлено обвинение. Он объявлен в международный розыск, ему избрана мера пресечения в виде заочного ареста.
Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года, а 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.