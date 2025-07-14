Дети столкнулись: в Челябинске четырехлетняя девочка сломала плечо в детсаду

В Курчатовском районе Челябинска пострадала четырехлетняя воспитанница детсада.
Девочка столкнулась с другим ребенком и упала на пол, сильно ударившись. Врачи диагностировали у малышки закрытый перелом плечевой кости.
Родители девочки пожаловались на случившееся в прокуратуру, а в ведомстве устроили проверку.
— Вред здоровью малолетней свидетельствует об отсутствии постоянного контроля за детьми со стороны педагогических работников, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
После разбирательства заведующую детсада признали виновной в нарушении прав воспитанников. Женщину обязали выплатить штраф в 10 тыс. рублей.