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Дети столкнулись: в Челябинске четырехлетняя девочка сломала плечо в детсаду

В Челябинске заведующая детсадом получила штраф за травму четырехлетней девочки.

Источник: Комсомольская правда

В Курчатовском районе Челябинска пострадала четырехлетняя воспитанница детсада.

Девочка столкнулась с другим ребенком и упала на пол, сильно ударившись. Врачи диагностировали у малышки закрытый перелом плечевой кости.

Родители девочки пожаловались на случившееся в прокуратуру, а в ведомстве устроили проверку.

— Вред здоровью малолетней свидетельствует об отсутствии постоянного контроля за детьми со стороны педагогических работников, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После разбирательства заведующую детсада признали виновной в нарушении прав воспитанников. Женщину обязали выплатить штраф в 10 тыс. рублей.