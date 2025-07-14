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В Воронеже «Хонда» опрокинула «ГАЗель» набок

На проспекте Патриотов ранним утром 14 июля столкнулись «Хонда» и «ГАЗель».

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В понедельник, 14 июля, в 6.15 в Воронеже у дома № 52 по проспекту Патриотов случилась авария.

Автомобиль «Хонда», которым управлял 61-летний воронежец, врезался в «ГАЗель», которой рулил 65-летний местный житель. В результате микроавтобус опрокинулся набок.

В ДТП никто серьезно не пострадал. А вот машинам, естественно, предстоит ремонт. Судя по всему, не дешевый.

Напомним, днем 13 июля в Железнодорожном районе Воронежа водитель грузовика «Мерседес Аксор» с полуприцепом не справился с управлением, опрокинулся и попал в больницу.