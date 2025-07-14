В Воронеже «Хонда» опрокинула «ГАЗель» набок

В понедельник, 14 июля, в 6.15 в Воронеже у дома № 52 по проспекту Патриотов случилась авария.
Автомобиль «Хонда», которым управлял 61-летний воронежец, врезался в «ГАЗель», которой рулил 65-летний местный житель. В результате микроавтобус опрокинулся набок.
В ДТП никто серьезно не пострадал. А вот машинам, естественно, предстоит ремонт. Судя по всему, не дешевый.
Напомним, днем 13 июля в Железнодорожном районе Воронежа водитель грузовика «Мерседес Аксор» с полуприцепом не справился с управлением, опрокинулся и попал в больницу.