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Бастрыкин проверит дело о стрельбе в подростков под Новосибирском

Злоумышленники открыли стрельбу из пневматического оружия, а также требовали перевести им деньги.

Источник: Следком РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе расследования уголовного дела о нападении подростков в посёлке Мошково. Фигуранты обвиняются в применении пневматического оружия и вымогательстве денег у сверстников, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в июле группа подростков совершила нападение на несовершеннолетних жителей Мошково. Злоумышленники открыли стрельбу из пневматического оружия, а также требовали перевести им деньги. В результате инцидента пострадавшие получили телесные повреждения.

Уголовное дело возбуждено следственным управлением СК по Новосибирской области. Руководитель ведомства Евгений Долгалев должен доложить Бастрыкину предварительные и итоговые результаты расследования. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат СК.