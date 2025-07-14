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В Новосибирске суд рассмотрит дело о гибели женщины после нападения собак

В Новосибирске завершено расследование громкого дела о нападении бродячих собак на 52-летнюю местную жительницу — материалы переданы в суд.

Трагедия произошла в январе этого года недалеко от улицы Малыгина. Женщина возвращалась домой через пустырь и не дошла до дома около 50 метров. На неё набросилась стая из восьми бездомных собак. Услышали крики случайные прохожие и гражданский супруг женщины — им удалось отогнать животных и занести пострадавшую в помещение. Пострадавшую срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти её жизнь — женщина скончалась от массивной кровопотери.

По версии следствия, к трагедии привела халатность местных властей. На скамье подсудимых окажется заместитель главы администрации Новосибирского района — именно его признали ответственным за то, что ситуация с безнадзорными животными не была вовремя решена. Об этом пишет «Вести Новосиибирск». Ожидается, что первое слушание по делу может пройти уже в конце июля или в начале августа.

Родные погибшей рассказали, что после случившегося агрессивных собак так и не отловили — они по-прежнему представляют опасность для местных жителей.