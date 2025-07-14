В Новосибирске суд рассмотрит дело о гибели женщины после нападения собак

Трагедия произошла в январе этого года недалеко от улицы Малыгина. Женщина возвращалась домой через пустырь и не дошла до дома около 50 метров. На неё набросилась стая из восьми бездомных собак. Услышали крики случайные прохожие и гражданский супруг женщины — им удалось отогнать животных и занести пострадавшую в помещение. Пострадавшую срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти её жизнь — женщина скончалась от массивной кровопотери.