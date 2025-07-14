Польские солдаты применили оружие на границе с Белоруссией

По его словам, военный получил травмы. «Солдату была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в госпиталь. В настоящее время он не может нести службу, так как его состояние стабильное, но в результате полученной травмы его глаз настолько опух, что он плохо видит», — сказал Лукашевский.