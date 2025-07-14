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Грузовик засыпал КАД песком, не вписавшись в поворот у Мурино

Грузовик с песком опрокинулся на съезде с внутреннего кольца КАД у Мурино 14 июля. Движение на участке утреннее ДТП не затруднило. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Источник: Фонтанка.ру

Дорожный инцидент произошел на 32-м километре КАД около 8 часов утра. Большегруз завалился на бок при съезде с внутреннего кольца на Токсовское шоссе. Судя по кадрам, транспорт упал в сторону обочины, не перекрыв проезд.

Обошлось без пострадавших.