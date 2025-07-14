Грузовик засыпал КАД песком, не вписавшись в поворот у Мурино

Дорожный инцидент произошел на 32-м километре КАД около 8 часов утра. Большегруз завалился на бок при съезде с внутреннего кольца на Токсовское шоссе. Судя по кадрам, транспорт упал в сторону обочины, не перекрыв проезд.
Обошлось без пострадавших.
Грузовик с песком опрокинулся на съезде с внутреннего кольца КАД у Мурино 14 июля. Движение на участке утреннее ДТП не затруднило. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Дорожный инцидент произошел на 32-м километре КАД около 8 часов утра. Большегруз завалился на бок при съезде с внутреннего кольца на Токсовское шоссе. Судя по кадрам, транспорт упал в сторону обочины, не перекрыв проезд.
Обошлось без пострадавших.