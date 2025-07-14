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Самолет Самара — Тобольск экстренно высадил пассажиров из-за проблем с дверью

В Самаре у самолета появились проблемы с датчиком закрытия двери.

Источник: Комсомольская правда

У самолета в Самаре возникли проблемы с датчиком закрытия двери. Инцидент произошел утром 14 июля на воздушном судне, которое выполняло рейс Самара — Тобольск, сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT. Все произошло после того, как борт отбуксировали на стоянку для запуска.

— Командир воздушного судна запросил выгрузку пассажиров, — говорится в сообщении.

После этого на борт пригласили группу технических специалистов. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Курумоч, самолет до сих пор не вылетел. Этот рейс значится в задержанных, отправить его планируют в 16.00 по самарскому времени.