Самолет Самара — Тобольск экстренно высадил пассажиров из-за проблем с дверью

У самолета в Самаре возникли проблемы с датчиком закрытия двери. Инцидент произошел утром 14 июля на воздушном судне, которое выполняло рейс Самара — Тобольск, сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT. Все произошло после того, как борт отбуксировали на стоянку для запуска.
— Командир воздушного судна запросил выгрузку пассажиров, — говорится в сообщении.
После этого на борт пригласили группу технических специалистов. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Курумоч, самолет до сих пор не вылетел. Этот рейс значится в задержанных, отправить его планируют в 16.00 по самарскому времени.