Два грузовика и две легковушки столкнулись на МКАД — в ДТП пострадала женщина

14 июля на МКАД произошла авария четырех авто, в результате которой пострадала пассажирка, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, около 09:00 в районе 19-го км внешнего кольца МКАД в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение четырех автомобилей: «Renault», «Mercedes» и грузовых автомобилей «ГАЗ» и «Iveco».
Уточняется, что 23-летняя пассажирка автомобиля «Iveco» доставлена в больницу для обследования.
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