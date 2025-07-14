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Два грузовика и две легковушки столкнулись на МКАД — в ДТП пострадала женщина

Четыре машины столкнулись на МКАД, пострадала пассажирка.

Источник: Комсомольская правда

14 июля на МКАД произошла авария четырех авто, в результате которой пострадала пассажирка, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, около 09:00 в районе 19-го км внешнего кольца МКАД в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение четырех автомобилей: «Renault», «Mercedes» и грузовых автомобилей «ГАЗ» и «Iveco».

Уточняется, что 23-летняя пассажирка автомобиля «Iveco» доставлена в больницу для обследования.

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