МВД объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова

Минюст объявил Быкова иностранным агентом еще в июле 2022 года. Писатель заявил РБК, что не собирается оспаривать это решение. В 2023 году издательство АСТ заявило, что приостановит распространение книг Быкова, а также Бориса Акунина (объявлен Минюстом иноагентом). Сегодня гособвинение попросило суд заочно приговорить Акунина к 18 годам лишения свободы. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Акунин так же, как и Быков, не живет в России.