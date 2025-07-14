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В Ростове утонул 37-летний мужчина

Мужчина утонул во время отдыха на пляже «Каррера» в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в водоеме утонул 37-летний мужчина. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла на днях. Мужчина отдыхал на пляже «Каррера». Он зашел в воду, нырнул, но обратно не выплыл. Тревогу забили родственники, но их поиски не принесли результатов. Тело утонувшего нашли спасатели.

Напомним, накануне в Батайске в Соленом озере утонула 81-летняя женщина. Также на другом водоеме погибла 14-летняя девочка. Всего с начала купального сезона погибли 12 человек.

Спасатели просят всех отдыхающих быть осторожными. Нельзя заезжать в необорудованные места. Также следует помнить, что резкая смена температур при погружении в воду опасна. Не рекомендуется употреблять алкоголь перед купанием.

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