В Ростове утонул 37-летний мужчина

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла на днях. Мужчина отдыхал на пляже «Каррера». Он зашел в воду, нырнул, но обратно не выплыл. Тревогу забили родственники, но их поиски не принесли результатов. Тело утонувшего нашли спасатели.