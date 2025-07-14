Пострадавшие от отравления хлором сотрудники «Баден-Баден» выписаны из больницы

В Baden Family пояснили, что были приняты все необходимые меры по устранению последствий. «Их (пострадавших сотрудников. — “Ъ-Урал”) здоровью ничего не угрожает. Мы с ними на связи. Очень рады, что они в строю. Благодарны за их самообладание», — сообщили в пресс-службе термального комплекса. В настоящее время он работает в штатном режиме.