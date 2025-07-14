Проблемы на работе и поездки за границу: что такое судимость и на что она влияет

Судимость влечет за собой серьезные последствия для человека, совершившего преступление. Она может доставить немало проблем при трудоустройстве, попытке улететь за границу или при желании усыновить ребенка. Даже снятая или погашенная судимость может влиять на жизнь человека. Что такое судимость, как долго она действует и на что влияет, разбиралась «Вечерняя Москва».
Что такое судимость.
Судимость — это временное правовое положение лица, совершившего преступление и получившего обвинительный приговор в суде. Она назначается абсолютно каждому преступнику — вне зависимости от того, получил ли он условное или реальное наказание, исправительные работы. При этом если человека освободили от уголовной ответственности, то судимости у него не появится.
Человек считается судимым во время отбытия наказания или испытательного срока, а также в течение некоторого времени после освобождения из исправительных учреждений (статья 86 УК РФ).
Учитывается ли судимость при трудоустройстве.
В первую очередь судимость может доставить много проблем при трудоустройстве. Судимый человек не может получить должность в государственных, муниципальных или правоохранительных структурах. Также с судимостью не получится претендовать на статус адвоката.
Если преступление было совершено в отношении ребенка, то запрет может распространяться на все виды деятельности с участием детей. Например, стать педагогом или детским тренером уже не получится. Также заниматься педагогической деятельностью запрещено людям, судимым за преступления против личности, здоровья и общественной безопасности (статья 331 ТК РФ).
Проблемы могут возникнуть с большинством выборных должностей. Например, человек, осужденный за тяжкие или особо тяжкие преступления, может претендовать на пост депутата лишь через 10 лет после снятия или погашения судимости (Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»).
Также при непогашенной или неснятой судимости нельзя трудоустроиться на должности в военной и авиационной сфере, как и на посты, связанные с обеспечением безопасности на транспорте.
При этом работодатель все равно может обратить внимание на судимость соискателя, даже если она давно была снята или погашена.
На что еще влияет судимость.
Пока судимость не снята или не погашена, преступник не может голосовать на выборах и выезжать за границу (ФЗ № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ»).
Также ограничения действуют при усыновлении ребенка. Усыновителем не может стать человек, которого судили за преступления против половой неприкосновенности, свободы личности, жизни и здоровья, чести и достоинства, семьи и несовершеннолетних, общественной и мировой безопасности, а также нравственности (статья 127 СК РФ).
Но в некоторых случаях суд все же может разрешить судимому за такие преступления человеку стать опекуном. Такие решения принимаются индивидуально, с учетом срока, прошедшего с момента совершения преступления, характеристики бывшего преступника, его раскаяния и других факторов.
Как долго действует судимость.
Погашение судимости происходит автоматически после того, как истечет срок ее действия. Судимость за преступления средней и небольшой тяжести истекает через три года после отбытия наказания, за тяжкие преступления — через восемь лет, а за особо тяжкие — через десять лет.
Для несовершеннолетних эти сроки значительно сокращаются. Если по решению суда ребенок получил наказание, не связанное с лишением свободы, то судимость у него истечет через шесть месяцев после отбытия наказания. Если ребенка лишили свободы за преступление небольшой или средней тяжести, судимость будет погашена через год. А за тяжкое и особо тяжкое преступление судимость истечет через три года (статья 86 УК РФ).
После погашения человек считается несудимым, с него снимаются все правовые последствия. Но информация об этом все равно сохраняется в судебной системе и правоохранительных органах, поэтому полностью избавиться от звания «бывшего преступника» не получится.
Можно ли погасить судимость досрочно.
Закон предусматривает возможность снятия судимости, то есть ее досрочное погашение. Но для этого осужденный должен «безупречно себя вести» и возместить весь ущерб, причиненный из-за его преступления.
В постановлении Верховного суда РФ от 07 июня 2022 года № 14 говорится, что о безупречном поведении осужденного могут свидетельствовать самые разные факторы. Например, положительные характеристики с места работы или учебы, вступление в брак, рождение детей, забота о престарелых родителях и отсутствие административных правонарушений.
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Для снятия судимости человеку нужно подать соответствующее ходатайство в суд. Если после первого рассмотрения заявления бывший преступник получит отказ, то повторно обратиться в суд можно будет только через год. Также судимость может быть досрочно снята, если человек получит амнистию от Государственной думы или помилование от президента РФ.
Последствия у снятой судимости могут быть аналогичные: хотя человек и будет считаться несудимым, информация о его преступлении сохранится.
Можно ли полностью избежать судимости.
В некоторых случаях при совершении преступления средней или небольшой степени тяжести можно избежать судимости. Федеральный закон № 323-Ф3 от 3 июля 2016 года позволяет освободить человека от уголовной ответственности, если он признает вину, раскается и полностью возместит ущерб.
Когда судимость считается рецидивом.
Непогашенная судимость учитывается, если человека судят за другое преступление. В таком случае новый эпизод будет считаться рецидивом. При этом речь идет только об умышленных преступлениях.
При рецидиве срок наказания за новое преступление не может быть менее одной трети от максимального срока наиболее строгого вида наказания. То есть если человека вновь судят за изнасилование, которое максимально предусматривает до шести лет лишения свободы, виновнику не могут дать меньше двух лет тюрьмы. Но могут быть и исключения, если суд учтет какие-нибудь смягчающие обстоятельства.
Погашенная судимость не будет считаться рецидивом, если человек совершит преступление повторно. При этом она может стать частью личной характеристики человека.
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