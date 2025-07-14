Проблемы на работе и поездки за границу: что такое судимость и на что она влияет

Для несовершеннолетних эти сроки значительно сокращаются. Если по решению суда ребенок получил наказание, не связанное с лишением свободы, то судимость у него истечет через шесть месяцев после отбытия наказания. Если ребенка лишили свободы за преступление небольшой или средней тяжести, судимость будет погашена через год. А за тяжкое и особо тяжкое преступление судимость истечет через три года (статья 86 УК РФ).