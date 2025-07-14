Прокуратура сообщила об аварийной посадке вертолета в Якутии

По данным ведомства, инцидент произошел при выполнении лесоавиационных работ. На борту находились десять работников авиалесоохраны, один летчик-наблюдатель, а также экипаж из трех человек. Никто не пострадал. Пассажиры ожидают прибытия резервного судна.
Якутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.
14 июля 2025 года в Хабаровском крае пропал вертолет Ми-8, следовавший из Охотска в Магадан. На борту находились пять человек: три члена экипажа и два техника. Для поисков задействовали поисково-спасательные воздушные суда Росавиации.
Следственный комитет начал проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.