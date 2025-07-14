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В Ташкенте задержаны члены банды, похитившей около 1 миллиарда сумов с банковских карт

Vaib.uz (Узбекистан. 14 июля). Сотрудники МВД совместно с Центром кибербезопасности пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась кражей денежных средств с пластиковых карт граждан с помощью вредоносных программ.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщается, мошенники распространяли в мессенджере Telegram вирусные приложения в формате APK, предназначенные для Android-устройств. После установки эти программы давали злоумышленникам полный доступ к содержимому телефона: SMS-сообщениям, контактам, истории звонков и другим данным. Используя полученные коды подтверждения и данные карт, члены банды похищали средства с банковских счетов.

В ходе операции было установлено, что участники группировки — граждане разных стран. Они координировали свои действия в закрытой Telegram-группе и управляли схемой через call-центр. При проверке мобильных устройств подозреваемых выяснилось, что с 177 банковских карт было украдено около 1 миллиарда сумов.

Расследование показало, что жертвами становились пользователи, не подозревавшие об угрозе — достаточно было установить заражённое приложение.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, в отношении них ведутся следственные действия. Правоохранительные органы продолжают устанавливать других участников группировки, действовавших на территории страны.