В Ташкенте задержаны члены банды, похитившей около 1 миллиарда сумов с банковских карт

В ходе операции было установлено, что участники группировки — граждане разных стран. Они координировали свои действия в закрытой Telegram-группе и управляли схемой через call-центр. При проверке мобильных устройств подозреваемых выяснилось, что с 177 банковских карт было украдено около 1 миллиарда сумов.