В Ташкенте задержаны члены банды, похитившей около 1 миллиарда сумов с банковских карт

Как сообщается, мошенники распространяли в мессенджере Telegram вирусные приложения в формате APK, предназначенные для Android-устройств. После установки эти программы давали злоумышленникам полный доступ к содержимому телефона: SMS-сообщениям, контактам, истории звонков и другим данным. Используя полученные коды подтверждения и данные карт, члены банды похищали средства с банковских счетов.
В ходе операции было установлено, что участники группировки — граждане разных стран. Они координировали свои действия в закрытой Telegram-группе и управляли схемой через call-центр. При проверке мобильных устройств подозреваемых выяснилось, что с 177 банковских карт было украдено около 1 миллиарда сумов.
Расследование показало, что жертвами становились пользователи, не подозревавшие об угрозе — достаточно было установить заражённое приложение.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, в отношении них ведутся следственные действия. Правоохранительные органы продолжают устанавливать других участников группировки, действовавших на территории страны.