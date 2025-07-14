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Свердловский Роспотребнадзор опровергает отравление хлором в термах

На Урале продолжают разбираться в ситуации с массовым отравлением в термах.

Источник: Комсомольская правда

Санврачи продолжают разбираться в ситуации с массовым отравлением сотрудников терм «Баден-Баден». Напомним, что 13 июля они обратились к медикам, так как чувствовали одышку, дезориентацию, а также тошноту. Региональный Минздрав предполагал, что такое состояние у 26 пострадавших вызвало отравление хлором. В текущий момент, термальный комплекс уже возобновил работу.

Свердловский Роспотребнадзор опровергает, что массовое отравление было вызвано именно хлором.

— По результатам проб атмосферного воздуха в бассейнах и помещениях комплекса, по показателю хлор, отобранных в 21:15 тринадцатого июля, все показатели не превышали допустимых значений, — сообщает Роспотребнадзор.

Также уточняется, что специалисты исследуют оставшиеся пробы. Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора.