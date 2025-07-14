Свердловский Роспотребнадзор опровергает отравление хлором в термах

Санврачи продолжают разбираться в ситуации с массовым отравлением сотрудников терм «Баден-Баден». Напомним, что 13 июля они обратились к медикам, так как чувствовали одышку, дезориентацию, а также тошноту. Региональный Минздрав предполагал, что такое состояние у 26 пострадавших вызвало отравление хлором. В текущий момент, термальный комплекс уже возобновил работу.