Похитителя сотрудника шиномонтажа в Мурино задержали

Одного из похитителей человека в Мурино задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Одним из подозреваемых оказался 47-летний мужчина. По предварительной версии, конфликт произошел на почве ревности. Устанавливаются соучастники, — рассказали в полиции.
Напомним, накануне вечером на улице Шекспира двое мужчин подъехали на Mercedes GL500 к автомобилю Hyundai Solaris, в котором находились 38-летний мужчина и его знакомый. Один из нападавших, представившись сотрудником правоохранительных органов, вытащил пассажира, ранил его ножом и увез на машине.
Товарищ немедленно обратился в полицию, был объявлен план «Перехват». В ночь на 14 июля машину с поддельными номерами остановили и освободили пострадавшего. Тем не менее, преступникам удалось сбежать, сменив номера на автомобили. Пострадавшего госпитализировали с резаными ранами.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и предполагаемый нападавший был найден. Подозреваемого доставили в следственные органы.