Похитителя сотрудника шиномонтажа в Мурино задержали

Напомним, накануне вечером на улице Шекспира двое мужчин подъехали на Mercedes GL500 к автомобилю Hyundai Solaris, в котором находились 38-летний мужчина и его знакомый. Один из нападавших, представившись сотрудником правоохранительных органов, вытащил пассажира, ранил его ножом и увез на машине.