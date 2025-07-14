За минувшие выходные на водоемах Прикамья погибли три человека

За минувшие выходные на водоемах Пермского края погибли три человека. Такую статистику приводит краевое управление МЧС.
В субботу, 12 июля, в Очерском пруду утонула 19-летняя девушка, которая плавала на сапе без спасательного жилета. В этот же день трагедия произошла на реке Чусовой. Незарегистрированное маломерное судно врезалось в резиновую лодку, в которой находились два рыбака. Один мужчина скончался на месте, второй госпитализирован в больницу.
В воскресенье, 13 июля, в поселке Юго-Камский Пермского округа из реки Юг извлекли тело 76-летнего мужчины. Предположительно, два дня назад он во время рыбалки выпал из лодки и утонул.
Всего с начала купального сезона на водоемах Прикамья погибли 16 человек, в том числе четыре ребенка. Жителей Прикамья просят соблюдать правила безопасного поведения у водоемов. В частности, купаться только в специально оборудованных для этого местах, не оставлять детей одних у воды без присмотра, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Во время катания на лодке, гидроциклах или на сапах следует надевать спасательный жилет, он должен быть по размеру и застегнут.