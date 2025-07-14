За минувшие выходные на водоемах Прикамья погибли три человека

Всего с начала купального сезона на водоемах Прикамья погибли 16 человек, в том числе четыре ребенка. Жителей Прикамья просят соблюдать правила безопасного поведения у водоемов. В частности, купаться только в специально оборудованных для этого местах, не оставлять детей одних у воды без присмотра, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Во время катания на лодке, гидроциклах или на сапах следует надевать спасательный жилет, он должен быть по размеру и застегнут.