Спасатели продолжают поиски пропавших рыбаков на Байкале

Тревожная ситуация развернулась в Кабанском районе Бурятии — трое мужчин до сих пор не вернулись с рыбалки на озере Байкал. Они отправились на водоем в местности Лемасово вечером 12 июля. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.