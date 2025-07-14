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Спасатели продолжают поиски пропавших рыбаков на Байкале

Спасатели обследовали 280 квадратных километров акватории озера.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Тревожная ситуация развернулась в Кабанском районе Бурятии — трое мужчин до сих пор не вернулись с рыбалки на озере Байкал. Они отправились на водоем в местности Лемасово вечером 12 июля. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Масштабные поиски ведутся силами Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Накануне спасатели обследовали 280 квадратных километров акватории озера на специальной лодке «Стрингер». К сожалению, поиски не дали результатов.

Утром 14 июля, в понедельник, работы в указанном районе возобновились. Специалисты продолжают обследовать территорию в надежде найти пропавших рыбаков.

Спасатели призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчин, незамедлительно сообщить об этом в соответствующие службы.

Напомним, невероятное спасение произошло на озере Арахлей в Забайкалье, где врач-нарколог Константин Петров совершил настоящий подвиг. Специалист краевого наркологического диспансера сумел вернуть к жизни 54-летнюю пациентку.