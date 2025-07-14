Подозреваемые в захвате СИЗО в Ростове захотели участвовать в суде дистанционно

В Ростове-на-Дону четверым подозреваемым в захвате заложников в СИЗО-1 разрешили участвовать в слушаниях по видеосвязи. При этом их доставят в суд, если будут проблемы с удаленным подключением. Еще один подозреваемый не просил о дистанционном формате. Об этом сообщает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» после прошедшего судебного заседания.