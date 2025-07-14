Подозреваемые в захвате СИЗО в Ростове захотели участвовать в суде дистанционно

В Ростове-на-Дону четверым подозреваемым в захвате заложников в СИЗО-1 разрешили участвовать в слушаниях по видеосвязи. При этом их доставят в суд, если будут проблемы с удаленным подключением. Еще один подозреваемый не просил о дистанционном формате. Об этом сообщает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» после прошедшего судебного заседания.
Дело о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону начали рассматривать сегодня, 14 июля, в Южном окружном военном суде. Известно, что в ходе первого заседания все предполагаемые участники преступления признали вину, один — частично.
Всего на скамье подсудимых находятся пять человек, им предъявили обвинения в подготовке побега (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 313 УК РФ), захвате заложников (ч. 3 ст. 206 УК РФ), дезорганизации работы режимного учреждения (ч. 3 ст. 321 УК РФ). Еще одна статья касается участия в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
Напомним, 16 июня 2024 года несколько осужденных в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников СИЗО, а потом потребовали предоставить им оружие и транспорт. С арестантами сначала велись переговоры, но в итоге все завершилось штурмом.
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