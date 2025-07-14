Полет отложен: в Самаре у самолета не сработал датчик двери

Утром 14 июля в самарском аэропорту Курумоч у самолета, готовившегося к рейсу в Тобольск, возникли технические неполадки — сработал датчик незакрытой двери. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, инцидент произошел уже после того, как воздушное судно отбуксировали на стоянку для запуска.
Командир экипажа принял решение о высадке пассажиров. На борт вызвали технических специалистов для устранения проблемы. По информации онлайн-табло аэропорта, рейс до сих пор не вылетел и числится в списке задержанных. Новый расчетный вылет назначен на 16:00 по местному времени.
Ранее мы сообщали, что медсестра из Самарской области незаконно получила выплаты на сумму 500 тысяч рублей. Прокуратура Красноярского района провела проверку по этому делу. Женщина улучшила своё финансовое положение с помощью поддельных документов.
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