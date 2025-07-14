Полет отложен: в Самаре у самолета не сработал датчик двери

Командир экипажа принял решение о высадке пассажиров. На борт вызвали технических специалистов для устранения проблемы. По информации онлайн-табло аэропорта, рейс до сих пор не вылетел и числится в списке задержанных. Новый расчетный вылет назначен на 16:00 по местному времени.