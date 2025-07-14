Суд продлил меру пресечения для экс-ректора БФУ им. Канта на полгода

Заседание по делу прошло в Ленинградском районном суде в понедельник, 14 июля. Обвиняемый пробудет под стражей до декабря 2025 года. Его заместителя Елену Мялкину оставили под домашним арестом до 30 декабря. Предварительное слушание в закрытом режиме назначено на 24 июля.