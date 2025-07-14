Браконьеры, убившие редких винторогих козлов, заплатят 360 тысяч долларов

Во время рейда, организованного инспекторами заповедника, были задержаны трое граждан, застрелившие двух винторогих козлов (мархуров) — крайне редких животных, внесённых в Красную книгу Узбекистана и в международный Красный список Международный союз охраны природы и природных ресурсов. Эти виды находятся под особой охраной, и охота на них категорически запрещена.