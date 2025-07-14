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Браконьеры, убившие редких винторогих козлов, заплатят 360 тысяч долларов

Vaib.uz (Узбекистан. 14 июля). В Узбекистане, похоже, начали по-настоящему серьёзно относиться к защите дикой природы. В Сурханском государственном заповеднике задержаны браконьеры, которые за незаконную охоту на краснокнижных животных должны будут заплатить серьезную по меркам Узбекистана сумму.

Источник: Vaib.Uz

Во время рейда, организованного инспекторами заповедника, были задержаны трое граждан, застрелившие двух винторогих козлов (мархуров) — крайне редких животных, внесённых в Красную книгу Узбекистана и в международный Красный список Международный союз охраны природы и природных ресурсов. Эти виды находятся под особой охраной, и охота на них категорически запрещена.

Нарушителей задержали с поличным, при них были оружие и останки животных. Ущерб, нанесённый природе, оценили в 1,5 миллиарда сумов. Но поскольку преступление произошло на территории охраняемого заповедника, штраф был утроен — и составил 4,5 миллиарда сумов, что эквивалентно примерно 360 тысячам долларов.

Все материалы дела переданы в правоохранительные органы, проводится доследственная проверка.

Этот случай может стать важным прецедентом. Слишком долго охота на редких животных воспринималась как «мелкое нарушение». Но теперь ясно: за убийство краснокнижных видов придётся расплачиваться по-крупному.