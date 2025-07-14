Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Кроме того, в материалах дела фигурируют около 30 публикаций писателя, в которых, как утверждается, содержались призывы к смене конституционного строя РФ. Также обнаружены 33 поста в социальных сетях без обязательной пометки о статусе иноагента. Лингвистическая экспертиза выявила в аккаунте Акунина* оправдание и поддержку ударов по Крыму, в том числе по Крымскому мосту.