Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Известный писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили)* заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Решение принято по обвинениям в призывах к терроризму и распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Ранее писатель был объявлен в розыск. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, ключевым поводом для возбуждения уголовного дела против Акунина* послужил его разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, выдававшими себя за президента Украины Владимира Зеленского. В ходе этого разговора писатель, по данным следствия, заявил о необходимости «переформатировать Россию» и выразил готовность финансировать ВСУ.
Кроме того, в материалах дела фигурируют около 30 публикаций писателя, в которых, как утверждается, содержались призывы к смене конституционного строя РФ. Также обнаружены 33 поста в социальных сетях без обязательной пометки о статусе иноагента. Лингвистическая экспертиза выявила в аккаунте Акунина* оправдание и поддержку ударов по Крыму, в том числе по Крымскому мосту.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также иноагентов.