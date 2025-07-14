СК возбудил дело после после пропажи Ми-8 в Хабаровском крае

«Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
По уголовному делу следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Ранее в ведомстве сообщали РИА Новости, что вертолет летел из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. В предусмотренное время на связь оно не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту вертолета находились пять человек.