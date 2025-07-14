Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело после после пропажи Ми-8 в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц, после того, как Ми-8 в Хабаровском крае перестал выходить на связь, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

По уголовному делу следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Ранее в ведомстве сообщали РИА Новости, что вертолет летел из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. В предусмотренное время на связь оно не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту вертолета находились пять человек.