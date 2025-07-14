Сельчанин из ревности поджег подругу и приятеля — возбуждено дело

По данным следствия, 25 июня 54-летний работник фермы вернулся домой, где его ждали сожительница и знакомый, которые уже успели выпить немало спиртного. Компания застолье продолжила, а затем гость попросился переночевать, в чем хозяин дома ему не отказал.
Следователю мужчина пояснил, что войдя в комнату, он увидел свою пассию и собутыльника, лежащих в обнимку на диване. Вскипевшая ревность затмила разум. Разозлившись, он схватил бутылку с бензином, облил их и поджег.
В УСК рассказали, что гость после произошедшего убежал, а поджигатель потушил огонь на женщине и диване. Во избежание наказания они договорились не распространяться о произошедшем, ссылаясь на несчастный случай при сжигании мусора.
Скорую пострадавшей, которая в течение дня не получала никакой помощи, вызвали соседи, которые увидели ее состояние. В результате и женщина, и недавний гость пары были госпитализированы с ожогами. Спустя две недели гражданка от полученных травм скончалась в больнице.
Поджигатель с санкции прокурора был заключен под стражу, его действия квалифицированы по п. 1 ст. 14, п. 1 и п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью).