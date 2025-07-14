Сельчанин из ревности поджег подругу и приятеля — возбуждено дело

Скорую пострадавшей, которая в течение дня не получала никакой помощи, вызвали соседи, которые увидели ее состояние. В результате и женщина, и недавний гость пары были госпитализированы с ожогами. Спустя две недели гражданка от полученных травм скончалась в больнице.