В Самаре мэрия инициировала изъятие двух исторических зданий в центре города

Администрация Самары опубликовала постановления об изъятии земельных участков и жилых помещений на улице Галактионовской. Решение принято в рамках муниципальных нужд и касается двух многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия.
Первое здание расположено по адресу Галактионовская, 82. Это памятник архитектуры федерального значения — «Дом мещанки Марии Рафаиловой», построенный предположительно в начале XX века по проекту архитектора Филарета Засухина. Особняк выделяется характерными готическими оконными проемами и эркерами с куполообразными крышами, напоминающими луковичные главы православных храмов. Аналогичных архитектурных решений в городе больше не сохранилось.
Второй объект — дом № 57 по той же улице (литера АБЗ), также датируется началом XX века. Его автором считается архитектор Георгий Мошков, а первоначальным владельцем — купец Николай Жоголев. Двухэтажное здание с элементами барокко сегодня имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. По данным из открытых источников, в доме никто не проживает.
В этом случае под изъятие попадают участок площадью 265 кв. метров и четыре квартиры размером от 19 до 47,6 кв. метров. Механизм действий аналогичен случаю с домом № 82.
Ранее мы писали, что в Самаре возбудили уголовное дело против адвоката, которого подозревают в попытке мошенничества в крупном размере. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК России. Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.
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