Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области родители спасли детей со второго этажа полыхающего дома

Спустили ребят с помощью простыней: на Дону муж и жена спасли троих детей из горящего дома.

Источник: Комсомольская правда

В селе Николаевка Ростовской области супруги спасли детей со второго этажа полыхающего дома. Детали случившегося рассказали в пресс-службе донского управления МЧС.

Оказалось, что пожар разгорелся поздно ночью 13 июля. Мужчина находился на первом этаже, когда услышал хлопок, а потом кухню начал заполнять густой дым. Хозяин дома сразу же бросился на второй этаж, к жене и троим детям.

Обратный путь был отрезан дымной завесой. К счастью, родители не растерялись: связав простыни, они спустили по ним детей на улицу, а сами решили спрыгнуть.

— В итоге не обошлось без травм, 44-летняя женщина попала в больницу с переломом ноги, — отметили в экстренной службе.

Пламя на 80 кв. метрах тушили 12 пожарных, использовали две единицы техники. Позже дознаватель МЧС выяснил, что наиболее вероятной причиной возгорания стал аварийный режим Wi-Fi роутера.

Спасатели просят жителей Дона следить за состоянием электротехники и проводки в доме. Также всем рекомендуют установить пожарный извещатель.

Подпишись на нас в Telegram.