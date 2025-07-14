В Ростовской области родители спасли детей со второго этажа полыхающего дома

В селе Николаевка Ростовской области супруги спасли детей со второго этажа полыхающего дома. Детали случившегося рассказали в пресс-службе донского управления МЧС.
Оказалось, что пожар разгорелся поздно ночью 13 июля. Мужчина находился на первом этаже, когда услышал хлопок, а потом кухню начал заполнять густой дым. Хозяин дома сразу же бросился на второй этаж, к жене и троим детям.
Обратный путь был отрезан дымной завесой. К счастью, родители не растерялись: связав простыни, они спустили по ним детей на улицу, а сами решили спрыгнуть.
— В итоге не обошлось без травм, 44-летняя женщина попала в больницу с переломом ноги, — отметили в экстренной службе.
Пламя на 80 кв. метрах тушили 12 пожарных, использовали две единицы техники. Позже дознаватель МЧС выяснил, что наиболее вероятной причиной возгорания стал аварийный режим Wi-Fi роутера.
Спасатели просят жителей Дона следить за состоянием электротехники и проводки в доме. Также всем рекомендуют установить пожарный извещатель.
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