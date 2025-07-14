В больнице Казани умер пострадавший в ночной аварии на Вознесенском тракте

В больнице скончался водитель автомобиля «КИА», пострадавший в аварии на Вознесенском тракте ночью 14 июля, сообщает Госавтоинспекция Казани.
ДТП произошло на платном участке дороги. «КИА» следовала в сторону проспекта Победы со стороны трассы М-7. Из-за небезопасного интервала иномарка столкнулась с попутно едущей «Маздой 6», протаранила столб, шумозащитные экраны и перевернулась на крышу.
Машина превратилась в груду металла. Водителя госпитализировали с травмами, однако спасти его не удалось.
Ранее в Татарстане женщина за рулем иномарки опрокинулась в кювет, погибла ее мать.