В больнице Казани умер пострадавший в ночной аварии на Вознесенском тракте

ДТП произошло на платном участке дороги. «КИА» следовала в сторону проспекта Победы со стороны трассы М-7. Из-за небезопасного интервала иномарка столкнулась с попутно едущей «Маздой 6», протаранила столб, шумозащитные экраны и перевернулась на крышу.