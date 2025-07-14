Дело о смерти 26-летней женщины-инвалида в Самарской области передали в суд

Приволжская транспортная прокуратура направила в суд Самарской области уголовные дела о нарушении правил безопасности на железной дороге, которое привело к гибели пассажира с ограниченными возможностями.
Трагедия случилась 20 октября 2024 года на станции Обшаровка в Приволжском районе. 26-летняя жительница Самары погибла, пытаясь покинуть вагон пригородного поезда. По материалам дела, помощник машиниста закрыл автоматические двери, не удостоверившись, что все пассажиры завершили посадку и высадку. Машинист, в свою очередь, не проконтролировал действия помощника, не соблюдал необходимый интервал остановки и начал движение состава.
В результате нарушений женщину зажало дверьми, и она оказалась между вагоном и платформой. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Уголовные дела переданы для рассмотрения в Приволжский районный суд.
Ранее мы писали, что в первом полугодии 2025 года Управление Росреестра по Самарской области провело 1440 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами. В качестве профилактики было объявлено 1003 предостережения о соблюдении обязательных требований.