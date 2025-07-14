Немецкого врача обвиняют в убийстве 15 пациентов, следствие изучает 96 случаев

По данным немецких СМИ, речь идет о Йоханнесе М. Ему инкриминируется убийство 12 женщин и трех мужчин в возрасте от 25 до 94 лет. Преступления были совершены в Берлине в период с сентября 2021 по июль 2024 года. Предполагается, что врач вводил пациентам смертельные «коктейли» из седативных средств. В пяти случаях он также поджигал их дома, чтобы скрыть преступления. На открытии процесса в Берлинском земельном суде прокурор Филипп Майхофер заявил, что Йоханнес М. «посещал своих пациентов под предлогом оказания медицинской помощи, уже с намерением убить».