Немецкого врача обвиняют в убийстве 15 пациентов, следствие изучает 96 случаев

В Германии начался судебный процесс над 40-летним врачом-специалистом по паллиативной помощи, обвиняемым в убийстве 15 пациентов при помощи смертельных инъекций. Прокуроры заявляют, что подсудимый действовал, движимый «жаждой убийства», и вел себя как «хозяин жизни и смерти» над своими подопечными. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на AFP.
По данным немецких СМИ, речь идет о Йоханнесе М. Ему инкриминируется убийство 12 женщин и трех мужчин в возрасте от 25 до 94 лет. Преступления были совершены в Берлине в период с сентября 2021 по июль 2024 года. Предполагается, что врач вводил пациентам смертельные «коктейли» из седативных средств. В пяти случаях он также поджигал их дома, чтобы скрыть преступления. На открытии процесса в Берлинском земельном суде прокурор Филипп Майхофер заявил, что Йоханнес М. «посещал своих пациентов под предлогом оказания медицинской помощи, уже с намерением убить».
Расследование началось в июле прошлого года, когда его коллега выразил подозрения по поводу необычно большого числа смертей его пациентов в результате пожаров, как сообщает газета Die Zeit. В августе врач был арестован; первоначально ему вменяли четыре смерти. Однако дальнейшее расследование выявило множество других подозрительных случаев, что привело к предъявлению в апреле 2025 обвинения в убийстве по 15 эпизодам.
По версии прокуратуры и полиции, единственным мотивом обвиняемого была «жажда убийства». При этом представитель прокуратуры сообщил AFP, что следствие изучает еще 96 случаев, включая загадочную смерть его тещи в Польше в начале 2024 года.
Сам Йоханнес М. получил образование радиолога и терапевта, после чего специализировался на паллиативной помощи. Газета Die Zeit отмечает, что в 2013 году он защитил докторскую диссертацию, посвященную мотивам серийных убийств во Франкфурте, которая начиналась вопросом: «Почему люди убивают?».
Как заявляет прокуратура Берлина, доктор предположительно вводил пациентам анестетик и мышечный релаксант без их ведома и согласия. Эти вещества вызывали паралич дыхательных мышц, остановку дыхания и приводили к смерти в течение нескольких минут.
В качестве примера действий обвиняемого приводится один эпизод. 8 июля 2024 года он убил двух пациентов за один день: сначала 75-летнего мужчину в Берлинском районе Кройцберг, а спустя несколько часов 76-летнюю женщину в соседнем Нойкельне.