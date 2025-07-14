Житель Самары предстанет перед судом за попытку теракта у здания правительства

Завершено расследование дела 43-летнего жителя Самары, обвиняемого в теракте и незаконном хранении взрывчатки. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
По версии следствия, 27 февраля 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил взрывоопасный предмет у здания областногоправительства и скрылся. В результате происшествия никто не пострадал.
Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
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