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Житель Самары предстанет перед судом за попытку теракта у здания правительства

Завершено расследование дела 43-летнего жителя Самары, обвиняемого в теракте и незаконном хранении взрывчатки.

Завершено расследование дела 43-летнего жителя Самары, обвиняемого в теракте и незаконном хранении взрывчатки. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, 27 февраля 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил взрывоопасный предмет у здания областногоправительства и скрылся. В результате происшествия никто не пострадал.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в суд отправили уголовное дело о смерти женщины-инвалида в электричке.

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