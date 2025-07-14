На въезд в Калининградскую область из Польши образовались очереди автомобилей

«Увеличение количества граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на ее польско-российском участке, традиционно наблюдается в летний сезон, при этом большая часть легковых автомобилей следует через таможенный пост многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Мамоново-2», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе таможни. Большинство приезжающих используют калининградский аэропорт как хаб и, оставив свои авто на стоянках в Калининграде, совершают дальнейшие перелеты по всей территории Российской Федерации.