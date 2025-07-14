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В Логойском районе под колеса авто попал 12-летний велосипедист

ДТП произошло 13 июля в 15.40 на ул. Центральной в д. Трусовичи в Логойском районе.

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе под колеса авто попал 12-летний велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 13 июля в 15.40 на ул. Центральной в д. Трусовичи в Логойском районе. 48-летняя минчанка, по предварительной информации, двигаясь на автомобиле Lada Vesta в направлении автодороги Р58 Минск — Калачи — Мядель, совершила наезд на 12-летнего велосипедиста, минчанина. Мальчик выехал со второстепенной дороги на главную.

Ребенок с травмами госпитализирован. -0-