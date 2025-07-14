В Логойском районе под колеса авто попал 12-летний велосипедист

ДТП произошло 13 июля в 15.40 на ул. Центральной в д. Трусовичи в Логойском районе. 48-летняя минчанка, по предварительной информации, двигаясь на автомобиле Lada Vesta в направлении автодороги Р58 Минск — Калачи — Мядель, совершила наезд на 12-летнего велосипедиста, минчанина. Мальчик выехал со второстепенной дороги на главную.