В Самаре 14 июля обстреляли вагон трамвая № 22

14 июля около 16:28 на остановке «Школа» кондуктор трамвая маршрута № 22 обнаружил следы обстрела — было повреждено стекло задней правой двери.
Из-за инцидента временно было приостановлено движение трамваев № 7, 13, 19, 20, 21 и 22. На месте работали сотрудники полиции Промышленного района.
Как сообщают в дептрансе, движение было восстановлено после проверки. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее стало известно, что в Самаре будут судить мужчину, бросившего гранату в здание областного правительства.
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