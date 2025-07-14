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89 человек погибли в столкновениях бедуинов и друзов в Сирии

В Сирии в провинции Эс-Сувейда, разгорелись ожесточённые столкновения между суннитскими бедуинами и друзами. За два дня погибли не менее 89 человек. Сирийские войска вмешались в конфликт, часть из них поддерживает бедуинов. В ходе боёв Израиль нанёс удар по сирийским танкам, заявив, что не допустит военной угрозы. Религиозные лидеры друзов призывают к миру и международной защите.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На юге Сирии разгорелись ожесточенные столкновения между суннитскими племенами бедуинов и боевиками-друзами, унесшие жизни не менее 89 человек за два дня. В конфликт оказались вовлечены сирийские правительственные силы, часть которых, по информации Le Monde, воюет на стороне бедуинов.

Армия обороны Израиля 14 июля атаковала несколько танков сирийских правительственных войск, двигавшихся в направлении города Эс-Сувейда. ЦАХАЛ заявила, что их присутствие на юге Сирии «может представлять угрозу для государства Израиль» и что Израиль «не допустит возникновения военной угрозы».

Как отмечает Le Monde, Израиль ранее уже вмешивался в дела Сирии под предлогом защиты друзов. Столкновения начались в воскресенье после похищения торговца-друза и охватили ряд населенных пунктов провинции Эс-Сувейда.

Религиозные лидеры друзов призвали к миру. Однако один из самых влиятельных, шейх Хикмат Аль-Хиджри, потребовал международной защиты для общины и отказался пускать сирийские войска на их территории.

Минобороны Сирии заявило о размещении воинских подразделений в пострадавших районах, открытии безопасных проходов для гражданского населения и стремлении к скорейшему прекращению столкновений.

Друзы — это закрытая религиозная община с исламскими корнями. Их крупнейшая община в Сирии проживает в провинции Эс-Сувейда. Представители этой общины также живут в Ливане и Израиле, включая Голанские высоты.