89 человек погибли в столкновениях бедуинов и друзов в Сирии

В Сирии в провинции Эс-Сувейда, разгорелись ожесточённые столкновения между суннитскими бедуинами и друзами. За два дня погибли не менее 89 человек. Сирийские войска вмешались в конфликт, часть из них поддерживает бедуинов. В ходе боёв Израиль нанёс удар по сирийским танкам, заявив, что не допустит военной угрозы. Религиозные лидеры друзов призывают к миру и международной защите.