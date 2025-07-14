89 человек погибли в столкновениях бедуинов и друзов в Сирии

На юге Сирии разгорелись ожесточенные столкновения между суннитскими племенами бедуинов и боевиками-друзами, унесшие жизни не менее 89 человек за два дня. В конфликт оказались вовлечены сирийские правительственные силы, часть которых, по информации Le Monde, воюет на стороне бедуинов.
Армия обороны Израиля 14 июля атаковала несколько танков сирийских правительственных войск, двигавшихся в направлении города Эс-Сувейда. ЦАХАЛ заявила, что их присутствие на юге Сирии «может представлять угрозу для государства Израиль» и что Израиль «не допустит возникновения военной угрозы».
Как отмечает Le Monde, Израиль ранее уже вмешивался в дела Сирии под предлогом защиты друзов. Столкновения начались в воскресенье после похищения торговца-друза и охватили ряд населенных пунктов провинции Эс-Сувейда.
Религиозные лидеры друзов призвали к миру. Однако один из самых влиятельных, шейх Хикмат Аль-Хиджри, потребовал международной защиты для общины и отказался пускать сирийские войска на их территории.
Минобороны Сирии заявило о размещении воинских подразделений в пострадавших районах, открытии безопасных проходов для гражданского населения и стремлении к скорейшему прекращению столкновений.
Друзы — это закрытая религиозная община с исламскими корнями. Их крупнейшая община в Сирии проживает в провинции Эс-Сувейда. Представители этой общины также живут в Ливане и Израиле, включая Голанские высоты.