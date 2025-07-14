Появилось видео с пляжа в Тульской области, где молния убила троих человек

Видео с пляжа в селе Бунырево городского округа Алексин Тульской области, где днем 14 июля, молния ударила в людей, показало Следственное управление СКР по региону.
На кадрах, опубликованных ведомством в телеграм-канале видно, что в зоне отдыха работали сотрудники ведомства и проводили осмотр пляжа. Также вход на территорию закрыт для посторонних людей.
В ведомстве добавили, что специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Напомним, молния ударила в пляж около часу дня 14 июля, в результате чего погибли три человека, включая подростка. Еще четыре человека, уточнили власти, пострадали.
По последним данным, одна из пострадавших находится в реанимации, еще двое госпитализированы в кардиологическое отделение.