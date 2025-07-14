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СМИ: Байкер разбился насмерть в ДТП с машиной на Раменской пойме в Подмосковье

На Раменской пойме в результате столкновения с легковым автомобилем скончался мотоциклист. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва».

На Раменской пойме в результате столкновения с легковым автомобилем скончался мотоциклист. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва».

Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

11 июля мужчина на мотоцикле BMW пострадал в результате столкновения с автомобилем Lada Largus на Дорожной улице на юге Москвы.

8 июля мотоциклист также насмерть сбил девушку, переходившую дорогу возле дома на улице Профсоюзная, 7/12. Позже виновник аварии скончался в больнице.

Ранее ребенок попал под колеса машины, когда перебегал на красный сигнал светофора дорогу в Мытищах. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. В результате удара мальчик получил телесные повреждения.