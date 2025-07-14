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Появились подробности о рухнувшем в Тбилиси доме

В Тбилиси вблизи железнодорожного вокзала, как сообщил журналистам директор департамента полиции МВД Грузии Важа Сирадзе, произошло обрушение жилого пятиэтажного дома.

В Тбилиси вблизи железнодорожного вокзала, как сообщил журналистам директор департамента полиции МВД Грузии Важа Сирадзе, произошло обрушение жилого пятиэтажного дома.

В данное время идут спасательные работы и эвакуация жильцов.

«Возможны человеческие жертвы, — сказал Сирадзе. — Уточненная информация поступит в скором времени».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что один человек погиб и один доставлен в больницу в результате обрушения конструкций пятиэтажного дома. По его словам, корпус был аварийным и власти города неоднократно обращались к жильцам с предложением предоставить им квартиры в другом месте. Но часть жильцов, как подчеркнул Каладзе, отказались от предложения мэрии.