В США рассказали о многомиллиардных поставках оружия Киеву

Россия не раз заявляла о готовности дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин в разговорах с Трампом подчеркивал, что для решения вопроса требуется устранить первопричины противостояния. При этом именно российский глава запустил переговорный процесс, который был возобновлен в Стамбуле в 2025 году, спустя три года после того, как его прервал Киев.