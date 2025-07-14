В Тбилиси при обрушении фасада здания погиб человек

«К сожалению, произошел несчастный случай, один человек погиб, один пострадал, он находится на лечении. Этот корпус был аварийным, и мэрия не раз обращалась к жильцам с предложением предоставить им квартиры в другом месте», — сказал мэр журналистам (цитата по Rustavi2).