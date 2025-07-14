Демократы США требуют обнародовать материалы дела Эпштейна, связанного с Трампом

Демократы в Конгрессе США требуют обнародовать материалы по Эпштейну.
Демократы Палаты представителей США выступили с инициативой о публикации материалов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, намекая на то, что президент США Дональд Трамп когда-то был связан с ним. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Конгрессмены США предложили меры — поправку и резолюции, согласно которым администрация Трампа должна обнародовать все документы, касающиеся Эпштейна, и разместить их в открытом доступе, сообщает портал Axios. Однако там отмечается, что шансы на прохождение поправки и резолюции через голосование в Палате представителей крайне низки.
Тем не менее демократы рассчитывают использовать эти законодательные инициативы для демонстрации разногласий среди республиканцев, в том числе между Трампом и его сторонниками. Особое внимание уделяется отказу Минюста США публиковать так называемый «список клиентов» Эпштейна.
Министерство юстиции ранее официально заявило, что такой список у покойного финансиста отсутствовал. Также ведомство подтвердило версию о самоубийстве Эпштейна в тюрьме летом 2019 года. Однако вокруг обстоятельств смерти бизнесмена продолжают распространяться различные теории заговора, а демократы используют этот резонанс для напоминания об известных связях Трампа с Эпштейна в прошлом. Финансиста обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в начале 2000-х годов, а его смерть стала причиной новых общественных и политических дискуссий в США. «Список клиентов» Эпштейна якобы содержал личные данные влиятельных людей. По слухам, бизнесмен использовал их для создания международной сети секс-торговли.