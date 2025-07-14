Демократы США требуют обнародовать материалы дела Эпштейна, связанного с Трампом

Министерство юстиции ранее официально заявило, что такой список у покойного финансиста отсутствовал. Также ведомство подтвердило версию о самоубийстве Эпштейна в тюрьме летом 2019 года. Однако вокруг обстоятельств смерти бизнесмена продолжают распространяться различные теории заговора, а демократы используют этот резонанс для напоминания об известных связях Трампа с Эпштейна в прошлом. Финансиста обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в начале 2000-х годов, а его смерть стала причиной новых общественных и политических дискуссий в США. «Список клиентов» Эпштейна якобы содержал личные данные влиятельных людей. По слухам, бизнесмен использовал их для создания международной сети секс-торговли.