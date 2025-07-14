Стала известна судьба пассажиров самолета, рухнувшего под Лондоном

При крушении в лондонском аэропорту Саутенд легкомоторного самолета Beechcraft B200, как заявил суперинтендант полиции графства Эссекс Морган Кронин, погибли все четыре человека, находившиеся на борту.
Накануне Beechcraft B200 разбился вскоре после взлета. Самолет, согласно фотосвидетельствам, загорелся и был плотно окутан дымом.
«Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли, — подтвердил Кронин. — Мы работаем над установлением их личностей». Полиция предварительно полагает, что все четверо были иностранцами.
Самолет принадлежал компании Zeusch Aviation. Она базируется в Нидерландах и специализируется на медицинской эвакуации и пересадке органов. Борт, согласно публикациям, был оснащен медицинскими приборами и использовался для транспортировки больных.
Точные причины крушения на данный момент неизвестны.