Черепаха устроила пожар в жилом доме в Лондоне

Пожар произошел в одном из жилых домов в Лондоне из-за черепахи, сообщает UPI.
Пожарные прибыли на место происшествия в многоэтажный дом, где на четвертом этаже загорелась одна из квартир. Причиной возгорания, как выяснилось позже, стала черепаха, случайно опрокинувшая обогревательную лампу.
После ликвидации огня специалисты установили, что лампа упала на сено, использовавшееся в террариуме животного, что и вызвало возгорание.
В квартире также находилась маленькая собака. Оба питомца были найдены в укрытии под лестницей и эвакуированы без повреждений, после чего возвращены владельцу.