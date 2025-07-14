В Приморском крае мать и отчим около шести лет истязали мальчика

Представители ведомства уточнили, что мать и отчим начали применять физическое насилие к ребенку еще в 2019 году. С тех пор избиения 12-летнего мальчика стали регулярными. Сначала семья жила в Лесозаводске, но впоследствии перебралась во Владивосток.