В Приморском крае мать и отчим около шести лет истязали мальчика

В Приморском крае родители, которые на протяжении почти шести лет подвергали своего сына жестокому обращению, предстанут перед правосудием. Об этом проинформировала региональная прокуратура.
Представители ведомства уточнили, что мать и отчим начали применять физическое насилие к ребенку еще в 2019 году. С тех пор избиения 12-летнего мальчика стали регулярными. Сначала семья жила в Лесозаводске, но впоследствии перебралась во Владивосток.
«О случившемся в прокуратуру сообщил директор школы, по инициативе надзорного ведомства была организована доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела», — отметили в прокуратуре.
У ребенка диагностировали ожоги различной степени и переломы ребер. Как именно родители издевались над сыном, не уточняется.
В отношении отчима и матери возбуждено уголовное дело. В ближайшее время их лишат родительских прав. Кроме того, с них взыщут компенсацию за ущерб, нанесенный психике и здоровью ребенка.
Прокуратура также проведет проверку работы органов опеки и попечительства, чтобы выяснить, насколько эффективно они выполняли свои обязанности по контролю за благополучием семей, находящихся в зоне риска.
Ранее сообщалось, что в Уфе группа подростков избила двух детей с аутизмом и их собаку.