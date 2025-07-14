Россиянин «разводил» подростков и их родителей на деньги, представляясь продюсером

По информации ведомства, родители детей в одном из сюжетов на телевидении попросили правоохранительные органов обратить внимание на мошеннические действия мужчины, который выдавал себя за продюсера. По их словам, он за деньги обещал их детям участие в различных культурно-массовых мероприятиях, однако своих обещаний не исполнял.