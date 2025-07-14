Россиянин «разводил» подростков и их родителей на деньги, представляясь продюсером

Десятки семей из Москвы и Петербурга стали жертвой мошенника, который представляясь продюсером и обещая их детям участие в различных мероприятиях, «разводил» их на деньги. Об этом сообщил Следственный комитет России.
По информации ведомства, родители детей в одном из сюжетов на телевидении попросили правоохранительные органов обратить внимание на мошеннические действия мужчины, который выдавал себя за продюсера. По их словам, он за деньги обещал их детям участие в различных культурно-массовых мероприятиях, однако своих обещаний не исполнял.
Главное следственное управление СКР по Москве организовало проверку по данному факту. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить соответствующий доклад.
Уточняется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Ранее стало известно, что мошенники начали красть деньги у желающих посетить Геленджик. По словам специалистов, злоумышленники создали поддельные страницы одного из популярных агрегаторов авиабилетов.