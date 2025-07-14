Рютте рассказал об «огромном количестве» военной техники для Киева

Рютте отметил, что соглашение поддерживают Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада. Рютте отметил, что это лишь начальный этап, и в дальнейшем ожидается увеличение масштабов. Он добавил, что НАТО будет использовать собственные системы для определения потребностей Украины.