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Рютте рассказал об «огромном количестве» военной техники для Киева

Украина получит большое количество военной техники для противовоздушной обороны, а также ракет и боеприпасов в рамках новой сделки с США при участии ряда европейских стран. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте заявил, что Киеву предоставят «огромное количество» военной помощи.

Украина получит большое количество военной техники для противовоздушной обороны, а также ракет и боеприпасов в рамках новой сделки с США при участии ряда европейских стран. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Украина получит “огромное количество” военной техники по соглашению с США», — пишет The Guardian. Издание ссылается на слова генсека Североатлантического альянса.

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Рютте отметил, что соглашение поддерживают Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада. Рютте отметил, что это лишь начальный этап, и в дальнейшем ожидается увеличение масштабов. Он добавил, что НАТО будет использовать собственные системы для определения потребностей Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренностей с Евросоюзом относительно поставок вооружения Украине, отметив, что все финансовые издержки возьмет на себя Европа. По словам американского лидера, объем военной поддержки, предоставляемой Киеву через страны НАТО, оценивается в миллиарды долларов.

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