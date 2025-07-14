Рютте рассказал об «огромном количестве» военной техники для Киева

Рютте заявил, что Киеву предоставят «огромное количество» военной помощи.
Украина получит большое количество военной техники для противовоздушной обороны, а также ракет и боеприпасов в рамках новой сделки с США при участии ряда европейских стран. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Украина получит “огромное количество” военной техники по соглашению с США», — пишет The Guardian. Издание ссылается на слова генсека Североатлантического альянса.
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Рютте отметил, что соглашение поддерживают Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада. Рютте отметил, что это лишь начальный этап, и в дальнейшем ожидается увеличение масштабов. Он добавил, что НАТО будет использовать собственные системы для определения потребностей Украины.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренностей с Евросоюзом относительно поставок вооружения Украине, отметив, что все финансовые издержки возьмет на себя Европа. По словам американского лидера, объем военной поддержки, предоставляемой Киеву через страны НАТО, оценивается в миллиарды долларов.