Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тбилиси обрушился жилой пятиэтажный дом, один человек погиб

Одного пострадавшего госпитализировали, сообщили в МВД Грузии.

Источник: Аргументы и факты

В Тбилиси у железнодорожного вокзала произошло обрушение жилого пятиэтажного дома, погиб один человек, сообщили в МВД Грузии.

Директор департамента полиции МВД Грузии Важа Сирадзе, на которого ссылается «Интерфакс», сообщил, что на месте происшествия ведутся спасательные работы, жителей эвакуируют.

В результате обрушения жилого дома один человек погиб, один пострадавший госпитализирован, пишет «Sputnik. Грузия» со ссылкой на министра внутренних дел страны Гелу Геладзе.

Ранее сообщалось, что в Киеве в одном из многоквартирных домов произошло обрушение балконной плиты. В момент инцидента на балконе находился кинорежиссер из США Кристофер Уолтерс.