В Тбилиси обрушился жилой пятиэтажный дом, один человек погиб

В Тбилиси у железнодорожного вокзала произошло обрушение жилого пятиэтажного дома, погиб один человек, сообщили в МВД Грузии.
Директор департамента полиции МВД Грузии Важа Сирадзе, на которого ссылается «Интерфакс», сообщил, что на месте происшествия ведутся спасательные работы, жителей эвакуируют.
В результате обрушения жилого дома один человек погиб, один пострадавший госпитализирован, пишет «Sputnik. Грузия» со ссылкой на министра внутренних дел страны Гелу Геладзе.
Ранее сообщалось, что в Киеве в одном из многоквартирных домов произошло обрушение балконной плиты. В момент инцидента на балконе находился кинорежиссер из США Кристофер Уолтерс.