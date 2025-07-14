Жилая пятиэтажка обрушилась в центре Тбилиси, есть погибший

В Грузии произошло обрушение жилого пятиэтажного дома. Погиб, по меньшей мере, один человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.
Отмечается, что трагедия произошла в столице страны — Тбилиси. Причем в самом центре. Как отметил мэр города Каха Каладзе, всему виной состояние самого здания. Дом был аварийным. Тем не менее, жильцы отказывались переезжать.
«Этот корпус был аварийным, и мэрия не раз обращалась к жильцам с предложением предоставить им квартиры в другом месте. Однако часть жильцов отказалась от этого предложения», — сказал Каладзе.
Подчеркивается, что последствия халатности жильцов оказались колоссальными. В ходе обрушения один человек погиб, а другой был доставлен в больницу. Сейчас на месте идут спасательные работы и эвакуация жителей.
Не менее пугающая история недавно произошла в Алешках Херсонской области. Там из-за удара со стороны ВСУ обрушилась жилая пятиэтажка. Под завалами оказались десятки людей. Причем украинские боевики старались помешать их спасению, атакуя сотрудников МЧС и других служб дронами.